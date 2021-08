Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gp del Belgio di domenica 29 agosto. All’ultimo secondo il pilota Red Bull strappa la prima posizione a uno scatenato Russell, siglando nelle Q3 il tempo di 1:59:765, tre decimi meglio del britannico sulla Williams. Terzo posto in griglia per Hamilton, che sulla sua Mercedes ha segnato 2:00:009, mentre le Ferrari scatteranno dalle retrovie – decimomo Leclerc, dodicesimo Sainz – dopo non essere riuscite ad accedere alla terza manche.

Le qualifiche, caratterizzate da una forte pioggia sul tracciato di Spa-Francorchamps, sono state interrotte a causa dell’incidente di cui è stato vittima Lando Norris che durante la Q3 ha perso il controllo della sua monoposto e si è ritrovato contro le barriere. Uscito dalla macchina sulle sue gambe, il pilota McLaren è sembrato visibilmente dolorante al polso sinistro. Rientrato ai box, è stato trasferito al medical center per ulteriori analisi.