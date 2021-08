Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in audizione alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato, ha fatto il punto sulla situazione in Afghanistan. Di Maio ha ripercorso le tappe che hanno portato prima allo spostamento dell’ambasciata dalla green zone di Kabul all’aeroporto e poi all’evacuazione del personale diplomatico e dei civili. Un’operazione in linea con quella di altri Paesi. Quindi Di Maio ha specificato: “Dopo che gli americani avranno lasciato l’aeroporto di Kabul, la data ipotizzata per ora è a fine mese, non sarà comunque possibile, né per noi né per alcun Paese dell’Alleanza, mantenere una qualunque presenza”.