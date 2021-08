Il veterano 97 enne americano Martin Adler atterrato all’aeroporto “Marconi” di Bologna per incontrare agli ‘Arrivi’ dello scalo felsineo, dopo 77 anni, Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi, i bambini oggi diventati nonni e bisnonni come lui, che salvò e fotografò a Monterenzio sull’Appennino bolognese nell’ottobre 1944 in piena Seconda Guerra Mondiale.