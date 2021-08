Mentre l’Occidente discute se e quanto credito dare alle promesse dei talebani di rispettare i diritti umani – parole già smentite da violenze e omicidi – il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore dei Talebani e capo dell’ufficio politico del movimento, è arrivato a Kabul. Il capo dell’ufficio politico del movimento ha in agenda colloqui per formare un nuovo governo. Le evacuazioni dall’aeroporto della capitale – rifugio di migliaia di afghani disperati che tentano di lasciare il paese – proseguono. Ma come ha spiegato ieri il presidente Usa Joe Biden, in una tesissima conferenza stampa, l‘esito di questa pericolosa operazione senza precedenti non è scontato. Anche la corrispondente della Cnn, Clarissa Ward, è stata evacuata. La presenza sul campo di reporter internazionali per gli attivisti era considerata la prima garanzia che sul destino dell’Afghanistan non calasse l’attenzione. Il flusso di profughi preoccupa la Grecia: come riporta la Bbc il governo di Atene ha eretto una barriera dotata di un sistema di sorveglianza lungo un tratto di 40 chilometri del suo confine con la Turchia per fermare un’eventuale ondata di migranti dall’Afghanistan.

Intanto i talebani hanno iniziato a escludere dall’istruzione le donne. Si tratta della prima “fatwa”. Nelle università pubbliche e private della provincia di Herat, nell’Afghanistan occidentale, non sarà più permesso alle ragazze frequentare classi miste come riporta l’agenzia di stampa Khaama. Al termine di un incontro di tre ore tra docenti universitari, titolari di istituzioni private e funzionari Talebani, questi ultimi hanno sostenuto che non c’è giustificazione per continuare con le classi miste e ne hanno ordinato lo stop. I docenti della provincia hanno ribattuto che le università e gli istituti governativi sono in grado di gestire classi separate, mentre a causa del basso numero di studentesse gli istituti privati non possono permettersi di creare aule solo per ragazze.

Il mullah Farid, capo dell’istruzione superiore dell’Emirato islamico afghano, che rappresentava i Talebani, ha sostenuto che la co-educazione deve cessare subito perché questo sistema è “la radice di tutti i mali nella società”. Farid, prosegue l’agenzia, in alternativa ha suggerito che docenti di sesso femminile e uomini anziani “virtuosi” possano insegnare alle studentesse. I docenti della provincia di Herat hanno denunciato che, poiché le istituzioni private non possono permettersi classi separate, migliaia di ragazze potrebbero essere private dell’istruzione superiore.

CRONACA ORA PER ORA

10.26 – Talebani: “Colloqui per formare governo inclusivo” – Il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore e tra i leader dei Talebani arrivato oggi a Kabul, sta avviando colloqui per formare un nuovo governo “inclusivo”, secondo quanto riferisce una fonte del movimento citata dall’agenzia Afp. La fonte ha detto che Baradar incontrerà “leader della Jihad e politici”. Il leader talebano era rientrato dal Qatar in Afghanistan martedì, facendo tappa a Kandahar, culla del movimento dei Talebani.



10.17 – Elicotteri tedeschi per evacuare persone in zone difficili da raggiungere – Sono arrivati a Kabul i due elicotteri militari inviati dalla Germania in Afghanistan per assistere la missione tedesca e permettere l’evacuazione di persone che si trovano in zone difficili da raggiungere. Lo hanno confermato le forze armate tedesche su Twitter, precisando che “i due elicotteri H145M caricati ieri a Wunstorf sono arrivati a Kabul”.

09.36 – La corrispondente della Cnn ha lasciato Kabul – Clarissa Ward, corrispondente della Cnn dall’Afghanistan, tra gli ultimi giornalisti internazionali sul posto, nella notte ha lasciato Kabul. Lo ha annunciato lei stessa su Twitter, spiegando di essere atterrata a Doha con il suo team e circa 300 sfollati afghani. “Grazie infinite a tutti voi per il vostro sostegno e preoccupazione, all’aeronautica statunitense per averci fatto partire e al Qatar per averci accolto. Noi siamo i fortunati”, ha scritto.



09.12 – Grecia ha eretto muro di 40 chilometri – La Grecia ha eretto una barriera dotata di un sistema di sorveglianza lungo un tratto di 40 chilometri del suo confine con la Turchia per fermare un’eventuale ondata di migranti dall’Afghanistan. Lo riporta la Bbc.

“Non possiamo aspettare passivamente il possibile impatto”, ha detto ieri il ministro della Protezione dei cittadini, Michalis Chrisochoidis, durante una visita nella regione di Evros: “I nostri confini rimarranno inviolabili”. Le dichiarazioni di Chrisochoidis seguono i commenti del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo il quale un forte aumento della popolazione che lascia l’Afghanistan potrebbe rappresentare “una seria sfida per tutti”. Secondo Erdogan “una nuova ondata di migrazione è inevitabile se le misure necessarie non vengono prese in Afghanistan e in Iran”. Da parte sua, Chrisochoidis ha osservato che la crisi afgana ha creato nuove “possibilità per i flussi di migranti” in Europa.

08.51 -Ministero della Difesa italiano: “1500 persone salvate da inizio operazione Aquila” – Dal giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afghani, sono oltre 1500 i cittadini tratti in salvo, circa 1000 quelli già giunti in Italia negli ultimi 5 giorni e altri presso l’aeroporto di Kabul in attesa di partire. Lo comunica il ministero della Difesa. In campo 8 aerei, 4 KC767 che si alternano tra l’area di operazione e l’Italia e 4 C130J, questi ultimi dislocati in Kuwait, da cui parte il ponte aereo per Kabul. Sono oltre 1500 i militari italiani del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) impegnati.

08.15 – Francia prosegue evacuazione – Prosegue il ponte aereo tra Francia e Afghanistan. Ieri sera a Parigi è atterrato un quarto aereo con a bordo 99 afghani e quattro francesi evacuati da Kabul, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri in una nota.

“Sono state messe in atto procedure accelerate per il rilascio dei visti ai cittadini di Paesi terzi, dopo le necessarie verifiche e con l’obiettivo di garantire la sicurezza interna”, si legge nel comunicato nel quale si precisa che “gli afghani che vorranno rimanere nel territorio nazionale a lungo termine saranno supportati materialmente e amministrativamente nella loro domanda di asilo”. Il primo volo del ponte aereo Kabul-Parigi è atterrato il 17 agosto con a bordo 41 persone, soprattutto francesi.

07.52 – Baradar a Kabul per nuovo governo – Il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore dei Talebani e capo dell’ufficio politico del movimento, è arrivato a Kabul. Lo riferiscono i media locali sottolineando che Baradar è arrivato ieri sera nella capitale da Kandahar insieme ad una delegazione di alto livello. Il capo dell’ufficio politico del movimento ha in agenda colloqui per formare un nuovo governo a Kabul.

03.49 – Colloquio Biden-Draghi – Biden e Mario Draghi nel loro colloquio telefonico hanno sottolineato l’importanza di proseguire con uno “stretto coordinamento” tra il personale militare e civile americano e italiano a Kabul, “che stanno lavorando senza sosta per evacuare i propri cittadini e gli afghani che hanno coraggiosamente sostenuto la Nato”. E’ quanto si legge in una nota della Casa Bianca, nella quale si evidenzia anche “l’opportunità per il G7 di pianificare nel prossimo summit virtuale dei leader un approccio comune sull’Afghanistan”.