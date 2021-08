Dopo il ritorno dei talebani in Afghanistan, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato in conferenza stampa delle operazioni di evacuazione che stanno coinvolgendo migliaia di persone. “Qualsiasi attacco talebano riceverà una risposta rapida e vigorosa”, ha chiarito. “Faremo tutto quello che possiamo – ha aggiunto – per dare una evacuazione sicura agli americani e agli afghani che sono in pericolo perché hanno collaborato con le forze estere. Vi garantisco che mobiliterò tutte le risorse necessarie. Siamo in costante contatto con i talebani, per garantire la sicurezza degli americani e dei civili”