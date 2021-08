La testimonianza da Kabul di Ahmed (nome di fantasia), che stasera tenterà per la quarta volta di raggiungere l’aeroporto per fuggire dall’Aghanistan conquistato dai talebani. Lui e la moglie hanno lavorato entrambi per organizzazioni internazionali e temono di essere vittime di ritorsioni. Ma l’aeroporto è ormai off limits con gente che si ammassa nonostante gli spari dei talebani che bloccano le entrate. Altri cittadini – racconta – si stanno ammassando al cancello della base statunitense accanto all’aeroporto Camp Sullivan, sperando di entrare e poter arrivare all’aeroporto con l’elicottero. Ma anche quel varco è chiuso da due giorni ormai