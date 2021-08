Intervento delle forze dell’ordine nell’area del rave di Mezzano, nel Viterbese, dove nella notte si è registrato un forte deflusso di partecipanti. Gli agenti si sono avvicinati all’area del terreno per monitorare la situazione e stabilire quante erano le persone ancora presenti all’interno. Il raduno non autorizzato, che va avanti da sei giorni giorni, è stato definito una situazione “fuori controllo” dall’assessorato alla Salute del Lazio. Durante il rave si è registrato anche un decesso, su cui indaga la Procura e 4 ragazzi sarebbero finiti in coma etilico. Dopo la partenza di gran parte dei partecipanti, nell’area della festa sono rimasti solo qualche camper e una buona dose di rifiuti