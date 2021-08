Una mattina di violenze e terrore, quella del 12 agosto, per una donna del Cesenate. L’ex compagno, 66enne residente a Busto Arsizio, ha tentato di strangolarla con un cappio, l’ha violentata e poi ha continuato a mandarle messaggi con minacce di morte e violenza. L’aggressione è avvenuta nel primo mattino, quando la donna improvvisamente si è vista piombare in casa l’uomo, munito di un cappio con il quale ha tentato di strangolarla. La donna è riuscita a liberarsi grazie all’intervento del suo cane, un rottweiler, che ha attaccato l’uomo. Liberata dalla corda è riuscita a fuggire per chiedere aiuto ma l’uomo l’ha raggiunta e trascinata di nuovo nella sua abitazione, dove ne ha abusato. Poco dopo il 66enne si è allontanato ed è tornato nel Varesino, dove ha continuato a mandare messaggi alla vittima con minacce di morte e violenza.

La donna è andata in ospedale per farsi medicare e subito dopo, ancora in stato di choc, ha deciso di sporgere denuncia in Questura. Agli agenti della squadra mobile ha consegnato il cappio con il quale l’ex compagno ha tentato di strangolarla ed ha mostrato i segni sul corpo delle violenze subite e del tentato strangolamento.

Una volta avviate le procedure previste per le violenze sulle donne, le indagini hanno permesso di ricostruire tutti i dettagli della vicenda oltre che dei precedenti episodi di violenza e stalking nei confronti della donna. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato. L’uomo è stato rintracciato e arrestato a Busto Arsizio.