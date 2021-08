E’ al quinto giorno consecutivo il rave party delle campagne di Valentano nel viterbese che raccoglie ogni anno migliaia di persone provenienti da tutta l’Europa. Mentre la Questura sta tentando una mediazione per porre fine alla “festa” non autorizzata, in Prefettura si sta riunendo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dove stanno partecipando tutti i vertici delle forze dell’ordine locali.

Inoltre la Procura fa sapere di aver aperto un fascicolo dopo la morte del 25enne, nato a Londra ma residente in Emilia Romagna, che è stato trovato nelle acque del lago di Mezzano, nell’alta Tuscia. Esattamente a poche centinaia di metri dal terreno scelto per la festa no stop a cui stanno ancora partecipando oltre cinquemila persone. Il giovane è stato visto sparire nel lago proprio il giorno di Ferragosto ed il suo corpo è stato ritrovato il giorno successivo. Sono ancora da chiarire le cause della morte del ragazzo. Non si esclude un malore e che il 25enne possa aver assunto alcolici o droghe prima di tuffarsi. Solo l’autopsia disposta dai magistrati e già effettuata potrà chiarire questi aspetti. Sono stati disposti anche gli esami tossicologici, per i quali però si dovrà attendere almeno 15 giorni. Il reato ipotizzato dal procuratore Paolo Auriemma è quello di morte come conseguenza di altro reato.

Ci sarebbe poi, un altro ragazzo morto, una seconda vittima non confermata, due stupri, diversi ragazzi ricoverati in coma etilico, un positivo al Covid accertato e un parto. La nascita di una bimba sarebbe avvenuta il giorno di Ferragosto, quando è morto il primo ragazzo. Insomma un’escalation nelle ultime ore che preoccupa il Comitato per la sicurezza o l’ordine pubblico, anche a fronte del fatto che il rave dovrebbe durare fino al 23.

Per il portavoce dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, Girolamo Lacquaniti, la situazione è di difficile gestione per una serie di motivi: “il terreno privato (non pubblico) oltre ad essere particolarmente vasto è stato occupato da decine di tir e vede la presenza di migliaia di persone, in più è presente vegetazione secca, facilmente infiammabile. In uno scenario di questo tipo l’intervento prevederebbe un uso della forza che dovrebbe tenere conto dei rischi connessi al movimento di mezzi pesanti tra la folla. In più l’uso dei lacrimogeni rischia d’innescare incendi con esiti drammatici”.

In risposta a chi sottolinea come questa situazione possa essere scandalosa Lacquaniti sottolinea come con un intervento coatto ci sarebbe “la possibilità di avere feriti gravi o eventi letali”. Inoltre, aggiunge, “l’azione di persuasione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza ha portato, ad oggi, all’allontanamento dall’area di circa 1.500 soggetti”.

Ma l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, proprio in virtù dell’attuale emergenza covid e dell’allarme lanciato dai servizi della Asl che “segnalano una situazione grave” parla di una “situazione fuori controllo in cui nessuna trattativa è possibile. Va ripristinato il corretto ordine pubblico, identificate le persone e individuate le responsabilità di un simile assembramento”.