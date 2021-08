Proseguono le ruberie di sabbia, ciottoli e conchiglie dalle spiagge della Sardegna. Nel solo mese di luglio i funzionari dell’Agenzia delle dogane di Sassari in servizio nell’aeroporto di Alghero hanno rinvenuto complessivamente 1,4 chili di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, 743 ciottoli di mare, 43 conchiglie e una roccia del peso di 1,2 chili illecitamente prelevati dagli arenili sardi di Is Aruttas, nella penisola oristanese del Sinis, de Le Saline di Stintino e della spiaggia del Lazzaretto di Alghero. Per i passeggeri coinvolti, che hanno dichiarato di ignorare la normativa ambientale in questione, è scattata una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro