Il cagnolino abbaiava troppo spesso e troppo forte per il 75enne vicino di casa, che ha deciso quindi di prendere un bastone e colpire ripetutamente l’animale. La scena però è stata ripresa da alcune telecamere e ci sono anche alcuni testimoni. I carabinieri della stazione di Valledoria, in provincia di Sassari, hanno quindi denunciato il pensionato, originario del cagliaritano ma residente appunto a Valledoria, per maltrattamento di animali.

La vicenda risale a qualche giorno fa. Secondo le indagini dei militari, scrive l’Unione Sarda, il 75enne ha bastonato il cane perché infastidito dal suo “continuo abbaiare”. La proprietaria ha dovuto portare l’animale dal veterinario per curare le ferite: la prognosi è di 7 giorni. Tutti elementi raccolti dai carabinieri, che hanno così potuto denunciare il pensionato alla procura.