Nelle ultime 24 ore, 63 pazienti, di cui 9 morti all'arrivo (4 di questi provenienti dagli scontri avvenuti all'aeroporto) sono arrivati al Centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency a Kabul. Di questi solo 8 sono stati ammessi, in condizioni estremamente gravi. L'ospedale, infatti, è pieno e sono stati ristretti i criteri di ammissione: solo pazienti in pericolo di vita, con gravi traumi e ferite letali. "Nonostante i pazienti continuino ad arrivare, la situazione in città sembra più tranquilla di qualche giorno fa, anche se non sappiamo bene come si evolverà. Accanto alla nostra guesthouse è stato posizionato un checkpoint: i passanti vengono fermati e controllati da persone armate. Durante la notte abbiamo sentito numerose raffiche di kalashnikov nel nostro distretto", racconta Alberto Zanin, coordinatore medico a Kabul. In questo momento nel Centro chirurgico di Emergency ci sono 99 pazienti, 14 sono i posti liberi per far fronte ad ulteriori emergenze che potrebbero arrivare durante il giorno. La terapia intensiva è completamente piena.

"I media mondiali mostrano la disperata fuga degli afgani dal loro Paese a seguito della fuga dei diplomatici occidentali. Distruzione, caos e disperazione: questa è l'eredità lasciata dalla guerra, questo è quello che abbiamo sempre visto dal nostro punto di osservazione: gli ospedali di Emergency in Afghanistan. Una 'guerra al terrorismo' che si è poi trasformata in una 'missione per la democrazia', clamorosamente fallita. La presenza militare non è mai stata la soluzione, è anzi l'origine del problema", dichiara Rossella Miccio, presidente Emergency. "La guerra che i nostri governi hanno contribuito ad alimentare ha delle conseguenze e queste bussano alle nostre porte quotidianamente, già da anni. Noi restiamo in Afghanistan per sostenere la popolazione, una popolazione che andava protetta prima e va protetta adesso, non con le armi. Dopo tanti errori, sarebbe bello che anche i governi occidentali facessero lo stesso, restituendo umanità e dignità alla loro politica" conclude Miccio