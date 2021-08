Sono 5.664 i nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.188. Sono 19 invece le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 34 di ieri.

Sono 160.870 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus processati, ieri erano stati 254.006, che portano, così, il tasso di positività al 3,5%, in aumento rispetto al 2,8% di sabato. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 12 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri erano 37), mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.162 (3.101 ieri), con un incremento di 61 unità rispetto a sabato.

Ancora una volta la regione che registra il maggior incremento è la Sicilia (946), insieme a Toscana (725) e Emilia-Romagna (551). Seguono per incremento nell’arco delle 24 ore Veneto (509), Campania (473), Lazio (467), Lombardia (333), Sardegna (275), Calabria (250), Piemonte (202), Puglia (184), Liguria (169), Marche (160) e Umbria (117). Tutte le altre regioni si attestano sotto i 100 nuovi contagi, ma nessuna è covid free.

Per un’attenta analisi della pandemia va evidenziato che nel weekend i numeri sono falsati dal minor quantitativo di test processati. Confrontando i dati delle ultime 24 ore con quelli di domenica scorsa si nota che nell’ultimo giorno sono stati registrati meno positivi (5.664 vs 5.735), ma anche meno tamponi (160.870 vs 203.511). Risultano, comunque, aumentati i decessi (19 vs 11) e gli ingressi in terapia intensiva (29 vs 24). Ciò significa che sebbene il virus stia rallentando la sua corsa facendo registrare aumenti non drastici, tuttavia non si può affermare che la situazione stia andando verso un miglioramento.