Stanno arrivando a Kabul le truppe statunitensi che aiuteranno il personale diplomatico e altri americani a lasciare il Paese, mentre i Talebani continuano la loro avanzata minacciando di isolare la capitale afghana entro la prossima settimana. In realtà potrebbe accadere prima perché, secondo quanto sostiene la deputata della provincia di Logar, Hoda Ahmadi, citata da al Jazeera, i Talebani sarebbero ad 11 chilometri a sud di Kabul. Il presidente afghano, Ashraf Ghani, ha annunciato “consultazioni” per evitare all’Afghanistan “ulteriore instabilità”. In un messaggio alla Nazione ha detto di “sapere” che gli afghani sono “preoccupati per il presente e il futuro” e ha “garantito” che la priorità sarà “evitare ulteriore instabilità, violenza e altri sfollati”. “Il nostro paese sta affrontando serie minacce di instabilità – ha detto in un breve discorso alla nazione -. Sono pienamente consapevole della situazione nel Paese”. Dopo le accuse agli americani per non aver fatto quello che dovevano, pur avendo i mezzi, il presidente ha elogiato “le forze di sicurezza e difesa nazionali afghane (Andsf) per il loro coraggio ed i loro sforzi nel difendere la nazione e la nazione per aver sostenuto le sue forze. Nella situazione attuale – ha sottolineato in conclusione – la nostra priorità è il coordinamento delle Andsf, stiamo prendendo misure serie…Lunga vita all’Afghanistan”.

Intanto i Talebani hanno annunciato di aver preso il controllo anche di Sharana, il capoluogo della provincia di Paktika, nel sud-est dell’Afghanistan. “L’ufficio del governatore, il quartier generale della polizia, l’intelligence e tutti i luoghi sono stati conquistati”, ha scritto il portavoce Zabihullah Mujahid su Twitter.

Il capo delle Nazioni Unite ha avvertito che la situazione sta andando fuori controllo con conseguenze devastanti per i civili: finora più di 250.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case e molti di loro si sono concentrati a Kabul, nei parchi o in alloggi di fortuna. Secondo tre fonti bene informate citate da Politico, il Pentagono ha avviato la pianificazione per un “ritiro completo della missione americana” a Kabul e, stando a due delle fonti, il Comando centrale Usa ritiene “inevitabile” la chiusura dell’ambasciata degli Stati Uniti che nel frattempo ha invitato il personale a distruggere ogni materiale sensibile presente nelle strutture, inclusi opuscoli e bandiere che potrebbero essere utilizzati per la propaganda. Anche il Regno Unito ha annunciato l’invio di 600 soldati per aiutare l’evacuazione dei cittadini britannici e dell’ex personale afghano. Come la Germania, manterrà aperta l’ambasciata con il personale al minimo. Danimarca e Norvegia stanno invece chiudendo del tutto le loro rappresentanze diplomatiche.

“Ho sentito il presidente Draghi per fare il punto della situazione. Alla Farnesina stiamo monitorando la situazione 24 ore al giorno, in stretta sinergia con la nostra ambasciata a Kabul, con i ministeri della Difesa e dell’Interno e con la nostra Intelligence. La priorità è mettere in sicurezza i nostri connazionali”, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere della Sera. “Non ci sarà un nuovo impegno militare, ma non possiamo pensare di abbandonare dopo 20 anni il popolo afghano”, ha aggiunto. E per quanto riguarda la nostra ambasciata a Kabul spiega: “Ci stiamo preparando ad ogni evenienza, anche quella dell’evacuazione. Dobbiamo pensare alla sicurezza del personale della nostra ambasciata e dei nostri connazionali. Se sarà necessario, con l’importante aiuto della Difesa, porteremo tutti in sicurezza in Italia, in tempi rapidi”. Di Maio ha chiarito anche che “nel caso di evacuazione, l’ambasciata rimarrà operativa da Roma e i fondi destinati al sostegno delle forze di sicurezza afghane potranno essere riorientati verso la tutela dei collaboratori delle nostre componenti diplomatiche, militari e civili”. Al momento, dopo giorni di avanzata dei Talebani, il movimento degli insorti controllerebbe la metà dei capoluoghi di provincia dell’Aghanistan.