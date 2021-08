Sparatoria a Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra, dove nella serata di giovedì 12 agosto un uomo ha aperto il fuoco indiscriminatamente in un quartiere popolare provocando almeno 5 morti e vari feriti prima di rivolgere l’arma contro se stesso e suicidarsi. Come si legge sul The Telegraph, l’assalitore è il 23enne Jake Davison, che lavorava come operatore di gru a Plymouth. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare e le informazioni fornite dalla polizia locale alcune ore dopo i fatti sono state inizialmente frammentarie. Di certo si sa che la pista investigativa non è quella di una qualche matrice terroristica, piuttosto di un raptus di odio analogo allo scenario di certe ricorrenti sparatorie americane, come confermano anche alcuni testimoni oculari citati in serata dalle tv del Regno Unito. Sul luogo della sparatoria sono stati trovati morti, oltre al sospettato, un uomo, una donna e un bambino di meno di dieci anni. Un’altra donna è deceduta poco dopo essere stata trasferita in ospedale.

L’assalto si è scatenato nell’area residenziale di Keyham: una selva di abitazioni a basso costo d’origine vittoriana adiacenti alla zona portuale e cantieristica di Plymouth, popolata storicamente da famiglie operaie. Qui Davison, secondo quanto riporta Daily Mail, è uscito dalla sua abitazione di Dibbick Drive e ha cominciato a sparare verso i passanti, lasciando dietro di sè “diversi morti e feriti”, secondo il primo comunicato ufficiale diffuso dalla Devon and Cornwall Police quando la minaccia appariva ormai finita, dopo la “neutralizzazione” confermata dell’aggressore, ma l’intero circondario continuava a restare isolato e transennato sullo sfondo di un viavai di mezzi di soccorso. Spaventoso il racconto di chi si è trovato di fronte alla scena. Una donna, Sharon, residente a Keyham, ha riferito alla Bbc in preda allo shock di aver assistito a qualcosa di “orrendo e tristissimo”. “Prima si sono sentite urla e alcuni spari, tre o quattro. Poi ho visto un uomo armato irrompere all’interno di una casa aprendo ancora il fuoco e quindi uscire e iniziare a sparare a casaccio contro qualche persona fra Linear Park e la strada”, ha detto.

Al momento si conosce ancora poco sull’autore della sparatoria. Il Daily Mail ha rivelato che, sui suoi profili social, Jake Davison scriveva messaggi dichiarandosi vicino alla categoria “Incel”, ovvero un movimento che riunisce uomini “celibi involontariamente” e isolati, e per questo nutrono sentimenti misogini, condividendo le loro attività in forum online. Sul suo profilo il ragazzo aveva condiviso anche post in cui apprezzava Donald Trump e il partito libertario inglese. Davison non sarebbe il primo “Incel” autore di una strage: nel maggio 2015 il 22enne Elliot Rodger aveva ucciso sei persone nel massacro in un campus universitario a Santa Barbara in California per poi suicidarsi. Mentre nel 2018 un altro ragazzo di 25 anni professatosi “Incel”, Alek Minassian, ha compiuto un attentato a Toronto guidando un camion contro la folla in centro città, dove sono morte 10 persone.

“L’incidente non è riconducibile al terrorismo“, ha confermato da parte sua via Twitter Johnny Mercer, deputato alla Camera dei Comuni eletto nel collegio di zona, evocando “ore cupe per la città”. Priti Patel, ministra dell’Interno del governo Tory britannico di Boris Johnson, ha assicurato intanto vicinanza alle persone colpite e tutto “il sostegno necessario” alla polizia della contea del Devon. E lo stesso ha fatto poi Johnson in prima persona, condannando la violenza. Mentre parole di sgomento e solidarietà verso la comunità cittadina sono venute a stretto giro pure dal leader del Labour, Keir Starmer, e da Nick Thomas-Symonds, ministro dell’Interno ombra dell’opposizione laburista, in contatto a loro volta con le autorità amministrative e investigative locali. “Ciò che è accaduto stasera nella nostra città – ha chiosato in una nota affidata ai social media il Consiglio comunale di Plymouth – è un’orribile tragedia“.