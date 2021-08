Marcell Jacobs si ferma e tornerà a correre solo nel 2022. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 dà appuntamento al prossimo anno, attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Il 21 agosto avrebbe dovuto gareggiare a Eugene, in Oregon, nella Prefontaine Classic, tappa di Diamond League. Dopo le due medaglie d’oro conquistate ai Giochi di Tokyo e con il fuso orario ancora da smaltire, l’atleta azzurro però ha preferito rimandare il suo rientro in pista e chiudere qui la sua stagione. Dietro al forfait, però, ci sono anche i problemi alla cartilagine di un ginocchio e la conseguente necessità di riposo dopo il tour de force in Giappone.

Pochi giorni fa, parlando a La Gazzetta dello Sport, lo stesso Jacobs aveva svelato che a Tokyo ha avuto un grande feeling con la pista, indicandola come uno dei fattori che gli ha permesso di correre i 100 metri in 9.80. “È dura, spinge a bomba, è super performante, ma va usata con il contagocce“, spiegava il velocista azzurro. Che poi aveva svelato appunto i suoi problemi fisici: “Ora posso dirlo, ho corso due frazioni di staffetta al 90% per via di un fastidio all’interno di un ginocchio dovuto alla cartilagine compromessa: ogni appoggio, una fitta”. Meglio allora non rischiare: il prossimo anno, proprio a Eugene, ci sono i mondiali di atletica leggera.