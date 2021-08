Record di contagi in Austria: sono stati registrati oltre 900 nuovi casi positivi al coronavirus, il numero più alto da metà maggio, stando ai dati riportati dall’agenzia nazionale per la gestione della crisi. Il nuovo dato supera di gran lunga la media settimanale dei circa 600 nuovi casi, con alcune zone del paese particolarmente colpite. Infatti, le misure di contenimento più rigide sono state adottate nel distretto tirolese di Lienz, dove l’incidenza settimanale è di 332 casi ogni 100mila abitanti, a fronte di quella nazionale, che martedì era a 43.

A Lienz, quindi, è stato reintrodotto l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 per fare la spesa e per partecipare agli eventi, dove è consentita la partecipazione di un massimo di 100 persone. In alcuni comuni della regione, Innervillgraten e Oberlienz, è in vigore l’obbligo di presentare un test negativo per uscire dai confini cittadini. L’impennata dei contagi nella regione è dovuta alla combinazione di due fattori: il rientro dei residenti dalle vacanze estive e un tasso di vaccinazione relativamente basso.