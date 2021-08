“È necessario rendere accessibile il vaccino in tutti i Paesi. Anche ai più poveri di risorse. Abbiamo visto che le varianti come Beta, Gamma e Delta sono state la conseguenza della circolazione del virus in Paesi come Sud Africa, Brasile e India. Se vogliamo salvare noi stessi è necessario rendere facile l’acceso ai vaccini a tutti”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute Giovanni Rezza durante la conferenza stampa settimanale sui dati del monitoraggio dell’emergenza Covid.