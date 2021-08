Fq Millennium torna in edicola. L’Italia è più povera ma la riccanza avanza. Con il Covid sono il 20% in più le famiglie che non ce la fanno, ma i multimilionari crescono del 28%. Mentre nella bolla dei social impazza il lusso trash, nella bolla della politica si cerca di fare a pezzi il reddito di cittadinanza. E chi ha i soldi veri si defila, spiega Elettra Lamborghini. Amazon: venditori in rivolta e l’intervista all’artista Cattelan che racconta “Quel no a Forza Italia”

