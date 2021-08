“Il provvedimento sul green pass è stato approvato all’unanimità in Cdm: per me non è assolutamente la vittoria di una parte ma del paese perché è un provvedimento giusto che ci aiuterà a gestire questa fase”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, a chi gli chiedeva se il decreto fosse una vittoria dei rigoristi in seno all’esecutivo guidato da Mario Draghi.