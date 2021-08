È passata due volte alla Camera la fiducia su ognuno dei due articoli della riforma del processo penale firmata da Marta Cartabia, rispettivamente con 462 e 458 voti favorevoli e una cinquantina di contrari (55 nel primo voto, 46 nel secondo). La seduta fiume, terminata intorno all’una di notte, ha visto ricompattarsi il Movimento 5 stelle che solo ventiquattr’ore prima – in occasione del voto sulle pregiudiziali di costituzionalità – aveva contato quaranta assenti e un voto in dissonanza dal gruppo, quello di Alessandro Melicchio, l’unico deputato di maggioranza a votare favorevolmente sulle pregiudiziali presentate dall’opposizione. Anche lui, però, in nottatasi è allineato ai suoi colleghi nel dare il via libera alla doppia fiducia.

Era stato il leader in pectore Giuseppe Conte a chiedere ai suoi, al termine del primo giorno in Aula, un cambio di rotta: “D’ora in poi queste cose devono cambiare”. Poi la promessa fatta alla ministra Marta Cartabia, incontrandola a Bologna: “Oggi andrà tutto bene”. E così è stato: la percentuale dei 5 stelle partecipanti al voto è salita dal 66,04% di domenica sera sulla pregiudiziale di costituzionalità all’87,42% di stanotte sulla prima fiducia. Solo in tredici su 159 non hanno preso parte al voto: il nome più importante è quello dell’ex sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, accompagnato dai deputati D’Arrando, Iorio, Mammì, Parentela, Segneri, Buompane, Federico, Frusone, Lorenzoni Gabriele, Misiti, Pignatone e Vianello. “È meno del 10 per cento, un numero fisiologico”, dice il capogruppo Davide Crippa al Corriere della Sera. Sulla rifforma, sostiene, “i malumori degli attivisti sono legittimi, ma a volte anche frutto di una narrazione non del tutto aderente al vero. Il lavoro di Conte, dei ministri e dei parlamentari ha portato al miglior risultato possibile, e i parlamentari, in occasione del voto, hanno dimostrato compattezza”.

Tra gli altri gruppi, quello che ha fatto registrare la percentuale più alta di votanti è stato il Pd con l’89,5% (83 deputati su 93). All’indomani dell’occupazione di una parte dell’Aula da parte di alcuni deputati de L’alternativa c’è, in avvio di seduta erano schierati diversi commessi a protezione dei banchi del governo, dove sedeva anche la ministra Cartabia. Ma non è servito: l’unica iniziativa di protesta è stata l’esposizione di alcuni cartelli con su scritto “Impunità di gregge” e “Cartabianca per i ladri”. Ideatori dell’iniziativa sempre i fuoriusciti Cinque stelle, rappresentati dalle dichiarazioni di voto di Francesco Forciniti: “Ci fa schifo la riforma Cartabia e questa visione di paese”. Dure critiche anche da Fratelli d’Italia che ha ricordato, per voce di Ciro Maschio: “Siamo alla 35esima fiducia alla Camera e alla 32esima alla Senato. Il governo dei migliori usa i metodi dei peggiori”. Tra poco si ricomincia: dalle 9 e per tutta la giornata è previsto l’esame e i voti sugli ordini del giorno e, quindi, il voto finale in serata.