In contromano in autostrada. È successo sulla A21 (Brescia-Piacenza-Torino) intorno alle 19 di ieri 1 agosto. Alcuni automobilisti diretti verso la città della Leonessa, hanno notato un’utilitaria bianca viaggiare nella loro stessa carreggiata ma in direzione opposta e diretta verso sud. Il primo avvistamento dell’auto “fuorilegge” è avvenuto in territorio piacentino, all’altezza di Caorso, ma secondo altre segnalazioni la persona al volante, probabilmente un anziano stando alle diverse testimonianze, avrebbe percorso con la sua automobile almeno una trentina di chilometri prima che la vettura venisse bloccata dalla polizia stradale, avvisata di quanto stava accadendo. La marcia contromano della vettura era stata segnalata anche dai pannelli luminosi gestiti da Autostrade