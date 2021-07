Ventisei emendamenti governativi, il subemendamento che recepisce l’accordo di ieri, sei proposte della maggioranza su cui c’è il parere favorevole del Governo, nonché quelle (rimaste in piedi) delle forze di opposizione. Ma nel “malloppo” della riforma penale arrivato in Commissione giustizia alla Camera c’è un grande assente: l’emendamento del M5s che avrebbe permesso di svolgere anche in Appello i processi per reati minori – quelli a “citazione diretta”, puniti al massimo con quattro anni di carcere – di fronte a un solo giudice invece di tre. Una norma semplice ed efficace per velocizzare i processi, aumentando le risorse umane a disposizione delle Corti d’Appello, su cui ha lanciato l’allarme nelle scorse settimane il commissario europeo alal Giustizia Didier Reynders (“Il numero dei giudici italiani resta uno dei più bassi nell’Ue). La proposta, già avanzata dai Cinque stelle sotto il governo Conte 2, aveva ottenuto anche l’ok della ministra Cartabia, ma non è stata accolta – riferisce al fatto.it il capogruppo M5s in Commissione Eugenio Saitta – “per contrarietà delle altre forze politiche”. Ma chi avrebbe interesse a opporsi a una norma di puro buonsenso, priva di implicazioni ideologiche? La contrarietà, a quanto pare, è stata manifestata in particolare da Forza Italia, Lega e Italia Viva, che si sono fatti interpreti delle preoccupazioni di alcuni ambienti dell’avvocatura.

Il voto in commissione – Cestinata, quindi, una delle poche proposte che avrebbe avuto un impatto sostanziale sul funzionamento della macchina della giustizia. Nel frattempo, alle 11:30, è iniziato l’esame degli emendamenti “sopravvissuti” dopo che tutte le forze di maggioranza hanno ritirato i propri. Si tratta, appunto, dei 26 emendamenti governativi che tecnicamente costituiscono la riforma Cartabia (intervengono sul ddl Bonafede che fa da testo base), dei 6 subemendamenti dei partiti su cui c’è parere favorevole del governo (e quindi non sono stati ritirati) nonché di quelli, rimasti in piedi, delle forze di opposizione (43 di Fratelli d’Italia e 16 de L’alternativa c’è). Questa mattina i due relatori (Sarti e il dem Franco Vazio) hanno depositato il testo dell’accordo siglato ieri in Consiglio dei ministri, sotto forma di un subemendamento agli emendamenti del Governo, che andrà a sua volta approvato.

Verso la fiducia – Sulla discussione in corso un tentativo di ostruzionismo da parte delle opposizioni, con gli esponenti di Fdi (Ylenia Lucaselli e Ciro Maschio), di L’Alternativa c’è (Andrea Colletti e Francesco Forciniti) e l’ex M5s Piera Aiello che prima hanno svolto una serie di interventi con il richiamo al regolamento, allo scopo di impedire l’inizio dell’esame, ora stanno interevenendo a lungo su ciascuna delle proprie proposite di modifica. In Aula il testo arriverà domenica alle 14, con la questione di fiducia che già incombe: “Dovrebbe esserci un provvedimento di fiducia – ha spiegato il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) – quanto meno per rendere l’approvazione compatibile con i tempi dell’Aula, che è molto intasata. L’importante è portare il provvedimento a casa”.

Salvini: “Smontata riforma Bonafede” – Il day after è il più classico dei panorami in cui hanno vinto tutti. Dai partiti si accavallano voci a far propria la mediazione raggiunta ieri sulla riforma penale: per il M5s la vittoria è aver salvato dall’improcedibilità i reati di mafia, per tutti gli altri aver pensionato la legge Bonafede che bloccava la prescrizione dopo il primo grado. Matteo Salvini, ad esempio, alla Stampa si dice “soddisfatto di aver smontato la riforma Bonafede” e attacca gli ex alleati 5 stelle: “Ad ogni Consiglio dei ministri creano problemi, contiamo sul fatto che Draghi di pazienza ne abbia di meno. Non è possibile che ogni volta questi minaccino crisi di governo, anche ieri dicevano “ritiriamo i ministri, non votiamo…”. Per loro meno si produce e si lavora e meglio è, sono fuori dal mondo”.

Bonafede: “Salvati i processi di mafia” – Su Repubblica invece è il diretto interessato, l’ex ministro Alfonso Bonafede, a commentare l’intesa in termini positivi. “In questa maggioranza, soli contro tutti, abbiamo blindato i processi di mafia, e questo risultato ha un solo nome, ed è il Movimento 5 stelle, e una sola firma, quella di Giuseppe Conte“, dice. Quello della ministra Cartabia “non è il nostro progetto originario“, ammette, ma la vittoria di Conte è stata “blindare i processi di mafia, di terrorismo e di violenza sessuale, e mettere in maggiore sicurezza tutti gli altri che rischiavano di andare in fumo”. E anche la relatrice pentastellata in Commissione Giustizia, la deputata Giulia Sarti, rivendica al Corriere: “Senza di noi, processi per mafia, terrorismo, violenza sessuale aggravata, traffico internazionale di droga, voto di scambio politico-mafioso e tutti i reati aggravati dal metodo mafioso o per aver agevolato le mafie, sarebbero stati cancellati. Questo accordo serve per tutelare le vittime e i cittadini onesti“.