In diretta dalla Camera la conferenza stampa del Movimento Agende Rosse, organizzata per lanciare la mobilitazione contro la riforma della giustizia in discussione in questi giorni. “Riteniamo – è l’appello – ritiene imprescindibile denunciare pubblicamente le criticità della riforma Cartabia e dell’iter scelto per approvarla, chiamando quindi ad una mobilitazione unitaria chiunque voglia dare il suo contributo nell’ambito del confronto civile e democratico”. Intervengono Piera Aiello, Salvatore Borsellino, Marco Travaglio, Gian Carlo Caselli, di Tomaso Montanari, Paolo Borrometi, e gli avvocati Enza Rando e Fabio Repici