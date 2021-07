L’Italia del fioretto femminile conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre, vincendo la finalina contro gli Stati Uniti. Arriva finalmente una medaglia per Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, anche se non del metallo sperato. Si tratta della 19esima medaglia italiana a questa edizione dei Giochi, la quinta della scherma italiana che però ancora non ha potuto festeggiare un oro.

Le azzurre hanno demolito le avversarie americane per 45 a 23. Una vittoria netta, brillante, che però aumenta il rammarico per la sconfitta in semifinale contro la Francia per 45-43. In vantaggio di 11 stoccate, le azzurre si sono fatte recuperare e nel finale hanno ceduto subendo la rimonta delle francesi. Ysara Thibus ha vinto 8-3 l’ultimo assalto contro Errigo. In precedenza, le azzurre avevano superato l’Ungheria 45-32.

Dopo la delusione nella prova individuale, in cui per la prima volta da Seul 1988 l’Italia femminile è rimasta a secco di medaglie, l’Italia cercava riscatto nella prova a squadre. La beffa della sconfitta in semifinale poteva demoralizzare definitivamente le fiorettiste azzurre, che invece sono riuscite a ritrovare concentrazione e coraggio per andare alla conquista del bronzo.