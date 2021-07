“Ci sono manifestazioni di ogni genere, cui i cittadini possono scegliere liberamente se aderire o non aderire. Non c’era l’adesione ufficiale della Lega, se ci sono episodi di violenza io condanno sia quelle fisiche che quelle verbali”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini parlando con i cronisti fuori dal Senato sulle manifestazioni di ieri dei no green pass in piazza del Popolo a Roma alle quali erano presenti anche esponenti della Lega, tra cui alcuni di primo piano come Armando Siri e Alessandro Borghi. Nel corso della manifestazione dalla piazza si sono levati cori contro il premier Draghi e il ministro Speranza