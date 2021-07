“Non è la nostra riforma ma abbiamo contribuito a migliorarla. Abbiamo detto che non si può transigere sui processi di mafia e terrorismo e lo abbiamo ottenuto”. Lo ha detto il leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte, ai cronisti al temine del Consiglio dei ministri, dove, dopo lunghe ore di trattativa, si è raggiunta una prima intesa sulle modiche al testo Cartabia sulla riforma del processo penale. “Devo dire – ha aggiunto Conte – che sono molto rammaricato perché dalla Lega c’è stata una durissima opposizione” all’allungamento dei tempi di prescrizione “per i processi per mafia“. Defezioni M5s? “Noi siamo una grande famiglia, esamineremo nei dettagli il testo e sono fiducioso che nella discussione generale saremo compatti. Questi sono miglioramenti che omaggiato tutte le vittime della mafia”