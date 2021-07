Cori “libertà, libertà” e “no green pass” ma anche “giornalista terrorista” in piazza del Popolo dove è iniziata la manifestazione organizzata dal movimento IoApro. In piazza anche militanti di Forza Nuova e il leader romano Giuliano Castellino. Qualche attimo di tensione tra qualche manifestante e giornalisti. Non sono mancati i cori contro il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il virologo Roberto Burioni.