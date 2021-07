Le manifestazioni contro il Green pass che si sono viste nelle piazze italiane e anche a Milano sono una cosa “difficile da comprendere. Io mi sono vaccinato e sono per il Green pass”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Da sindaco, parlando con chi in città deve campare del fatto che si possa andare in un luogo chiuso, non trovo ostilità verso questa iniziativa. Per cui come la pensa la maggior parte dei milanesi è chiaro”