Sono 4.743 i nuovi positivi al Sars-CoV-2 rintracciati nelle ultime 24 ore in Italia: un leggero calo rispetto a ieri (5.140). Sette, invece, le nuove vittime (ieri erano 5): 127.949 il totale da inizio emergenza. I test molecolari e antigenici effettuati sono 176.653 (ieri 258.929), per un tasso di positività che sale al 2,68% (ieri era al 2%).

Gli attualmente positivi crescono di 3.734 unità nelle ultime 24 ore: sono 66.257. Rispetto a una settimana fa (domenica 18 luglio) sono oltre 20mila in più. Aumentano ancora anche i numeri ospedalieri: i ricoverati nelle terapie intensive salgono a 178 (+6 da ieri), quelli nei reparti ordinari a 1.392 (+52). I guariti di oggi sono 1.001, per un totale che arriva a 4.123.209 dall’inizio dell’epidemia in Italia.

La Regione con più attuali positivi è ancora il Veneto (9.727) seguito dalla Lombardia (8.534) e dalla Campania (8.241). Il maggior numero di nuovi casi odierni invece – seppur in discesa rispetto ai giorni passati – è nel Lazio: 660 con 25mila tamponi (tasso di positività al 2,5%), di cui 378 nel territorio di Roma, dove si registrano anche due decessi.