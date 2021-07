Una frana sulla sponda orientale del lago di Como ha investito il paese di Blevio: le strade si sono riempite di fango e detriti, travolgendo le auto e raggiungendo anche le abitazioni. Altre frane dovute ai torrenti in piena hanno isolato due frazioni a monte, mentre è stata temporaneamente chiusa anche la ex statale 583 Lariana. Sono le conseguenze dei violenti temporali, con vento e grandine, che si sono abbattuti nel pomeriggio sulla zona del Comasco. Piante cadute e allagamenti sono stati segnalati anche alla periferia di Como e nelle zone di Cantù e Olgiate Comasco: decine gli interventi dei vigili del fuoco. Non sono segnalate persone ferite.

Il Corriere della Sera riporta però che a Blevio alcune famiglie sono state evacuate dalle loro case a Blevio, per motivi precauzionali. I vigili del fuoco e la Protezione civile sono al lavoro per rimuovere i detriti. La Provincia di Como segnala in tutto 4 famiglie sfollate e riferisce che alcuni residenti hanno sentito odore di gas, avvertendo i pompieri.