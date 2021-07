Napoli blindata per il corteo di protesta organizzato contro il G20 sull’ambiente che si sta svolgendo in questi giorni nel capoluogo campano. Al corteo partito da piazza Dante hanno preso parte circa 2000 persone tra attivisti, collettivi ambientalisti e studenteschi. Non c’è stato nessun momento di tensione eccetto un lancio di palloncini pieni d’acqua all’indirizzo delle forze dell’ordine, quando il corteo ha raggiunto piazza Bovio. Attraverso un massiccio dispiegamento di polizia, carabinieri e guardia di finanza, i manifestanti sono stati tenuti molto distanti da Palazzo Reale, sede del summit dei ministri dell’Ambiente dei Paesi partecipanti. “Fare il G20 sull’Ambiente a Napoli, in Campania – dicono i manifestanti – la riteniamo una provocazione visto che è tra le regioni d’Europa dove si muore di più a causa di disastri ambientali e di altri scempi, ci chiediamo se i ministri dei paese Ue abbiano visitato Terra dei Fuochi o i tanti altri siti di interesse nazionale che si trovano in questo territorio. Questa per noi – concludono – è solo l’ennesima passerella”.