Sono 5.057 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 accertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 219.778 tamponi, di cui 117.815 test rapidi. L’incidenza schizza quindi al 2,3%. In netto aumento i ricoverati con sintomi: il saldo ingressi-uscite fanno segnare 38 posti letto in più occupati rispetto a mercoledì. Stabili invece le terapie intensive in un giorno da 12 ingressi e 15 morti. I dati nel periodo lunedì-giovedì, confrontati con gli stessi giorni della scorsa settimana, fotografano la ripartenza: i nuovi positivi sono passati da 7.030 a 14.946, gli ingressi in terapia da 29 a 48 e i ricoverati con sintomi sono +98 in più mentre nei primi 4 giorni della settimana precedente erano diminuiti di 45 unità.

Articolo in aggiornamento