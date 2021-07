Secondo il senatore Simone Pillon, intervenuto in Senato durante la discussione sul Ddl Zan, l’Italia ha gli “anticorpi” per resistere all’idea della necessità del “superamento del binarismo sessuale”. Anticorpi che troverebbero riscontro anche nei recenti campionati europei di calcio: “Tutti abbiamo esultato per la vittoria dell’Italia agli Europei. È stato interessante vedere quale è stata la prima reazione dei giocatori. Non hanno telefonato al genitore 1 o al genitore 2. Hanno chiamato la mamma”.