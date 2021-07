In occasione dell’arrivo del Ddl Zan in aula al Senato, diverse associazioni a favore dei diritti Lgbt+ hanno organizzato, a poche centinaia di metri da Palazzo Madama, un presidio per chiedere l’approvazione immediata e senza compromessi del disegno di legge contro l’omotransfobia. Alla manifestazione era presente anche Alessandro Zan, deputato del Partito democratico e promotore del provvedimento. ”A Renzi dico di difendere il testo che Italia Viva ha contribuito ad approvare alla Camera – dichiara il deputato Pd – spero sempre che il leader di Iv continui a seguire Biden e non invece Salvini, cioè Orbàn”.

Durante il presidio i manifestanti, indossando delle maschere, hanno inscenato un matrimonio tra ”i due Matteo”: cioè Salvini e Renzi. A sposarli una persona travestita da prete con in volto la maschera di Viktor Orbàn. Presente in piazza anche l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola: ”Renzi oggi ha avuto il torto di dare voce a una destra che propone un arretramento su quelli che sono i reati di odio”. Per il provvedimento ora non sarà un percorso facile, su di lui infatti pende l’incognita dei numeri. Ago della bilancia saranno soprattutto i 17 senatori di Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi, infatti, nelle settimane precedenti ha chiesto più volte delle modifiche al testo per trovare una mediazione con le forze politiche di destra.