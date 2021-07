“Gli appelli alla mediazione della Lega non sono credibili”. Ne è convinta la capogruppo di LeU in Senato, Loredana De Petris. La senatrice, in un duro intervento durante le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali riguardanti il Ddl Zan ha sottolineato la “poca coerenza” della Lega, rivolgendosi a Matteo Salvini, intervenuto subito prima di lei: “Perché quest’appello a rispettare i diritti e la libertà lei non l’ha fatto ai suoi alleati in Ungheria, a Orbàn, con cui ha firmato il documento?”. Secondo De Petris anche le stesse pregiudiziali sollevate dal Carroccio smentiscono qualsiasi ipotesi di mediazione: “Quando ci si appella alla mediazione bisogna anche sapere esattamente quello che si scrive – spiega – la prima parte della pregiudiziale a firma Pillon, mette apertamente in discussione la stessa legge Mancino, cioè la base del ddl Zan”.