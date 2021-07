“Le forniture nel mese di luglio saranno sostanziose: dal 14 luglio a fine luglio avremo 1.276.000 dosi tra Pfizer e Moderna. Dal 14 luglio al 14 agosto avremo in totale 2.332.000 dosi, sempre Pfizer e Moderna”. è la previsione della vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che ha parlato a margine dell’evento “Progetto Mind – Sinergie per innovare in Lombardia”, nell’auditorium Mind Expo a Rho, in provincia di Milano. Possibile, quindi, secondo Moratti “tenere un buon passo nella campagna vaccinale”. “C’è stato un iniziale taglio che poi si è ridotto e i numeri che vi sto dando oggi vi mostrano come il Governo sia stato capace di dare forniture alle Regioni – ha spiegato ancora – Tenendo conto ovviamente che le forniture di vaccini non dipendono né dalle Regioni né dal Governo ma dall’Europa”.