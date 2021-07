“E’ un momento in cui il Paese cerca di uscire da un periodo drammatico, ma oggi i segnali di ripresa sono incoraggianti e robusti”, così il presidente dell’Inps Pasquale Tridico durante la presentazione del rapporto annuale Inps alla Camera. “L’impatto della pandemia ha avuto effetti differenziati sui lavoratori – ha continuato -. Il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza e la disoccupazione hanno rappresentato una tutela contro il peggioramento delle condizioni di povertà”. E, ha concluso Tridico: “Durante la pandemia gli interventi messi in atto dall’Inps hanno raggiunto oltre 15 milioni di beneficiari, per una spesa pari a 44,5 miliardi di euro”