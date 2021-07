Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, aderisce (di nuovo) al Partito democratico. Lo ha annunciato il segretario provinciale dem Rosario Filoramo, che ha ricevuto il primo cittadino giovedì mattina, insieme al segretario regionale Anthony Barbagallo, al vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano e al deputato all’assemblea regionale Giuseppe Lupo. Un incontro – tenuto nella sede provinciale del partito in via Bentivegna – che ha sancito il ritorno di Orlando tra le file dei democratici. L’obiettivo? “Costruire una grande alleanza per sconfiggere la destra siciliana” commentano Filoramo e Barbagallo. “Dopo anni Leoluca Orlando ha nuovamente aderito al Pd. Grazie della tua fiducia. Benvenuto!”, ha scritto su Twitter il segretario Enrico Letta.

Dopo anni @LeolucaOrlando1 ha nuovamente aderito al @pdnetwork. Grazie della tua fiducia. Benvenuto! — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 8, 2021

Al sindaco è stata consegnata la tessera del Pd. “Orlando ha deciso di portare la sua storia e la sua esperienza politica dentro un partito che, da Roma a Palermo, è forza trainante del centrosinistra, condividendone così il sistema di valori ed il percorso intrapreso”, prosegue la nota dei segretari. “Dopo alcuni anni rinnovo la mia iscrizione al Pd, che è punto di riferimento importante alternativo alla destra, capace di tenere coesi diritti e doveri in base a una visione che mette al centro la persona e afferma principi di comunità” ha dichiarato Orlando. Insieme a lui, ha scelto di aderire ai dem anche parte della giunta comunale di Palermo.