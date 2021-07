L’euforia per la vittoria contro la Spagna di Luis Enrique che regala agli Azzurri l’accesso alla finale degli Europei ha travolto tutti i presenti ieri sera allo stadio di Wembley. E mentre i ragazzi della Nazionale festeggiavano in mezzo al campo tra cori e foto di gruppo, un infiltrato, sceso di nascosto dalle tribune, si è intrufolato tra il gruppo azzurro finendo nella foto con giocatori e staff tecnico e nelle riprese delle tv di tutto il mondo.

In particolare, lo si vede saltare abbracciato a Verratti. Il centrocampista azzurro canta cori insieme a lui ma, quando si volta e lo guarda in faccia con più attenzione, sembra chiedergli “ma chi sei?”. Poi si gira verso i compagni e scoppia in una risata.