L’euforia azzurra per la qualificazione alla finale di Euro 2020 ha disorientato anche gli steward dello storico stadio di Wembley. Mentre Mancini e il gruppo stavano festeggiando in campo o con i tifosi e le migliaia di fan italiani si accalcavano sulle tribune nel tentativo di avvicinarsi sul terreno di gioco, i responsabili del campo, intenti a tenere il pubblico lontano dall’area di gioco, hanno fermato anche Leonardo Bonucci, scambiato per un invasore di campo qualsiasi.

Tutto documentato dalle telecamere delle tv di tutto il mondo. Bonucci, che stava festeggiando con i tifosi l’ultimo e decisivo rigore realizzato da Jorginho, si è poi girato per tornare al centro del terreno di gioco. Ma a quel punto un addetto alla sicurezza lo ha bloccato, lasciando di stucco il difensore bianconero. Un malinteso che, però, si è risolto dopo pochi secondi.