È stato identificato come Klaus L., 75 anni, e oggi comparirà in tribunale a Monaco. Per la procura federale tedesca di Karlsruhe, che l’ha arrestato, è stato reclutato durante un viaggio a Shanghai nel 2010 e da allora a oggi ha lavorato come spia per la Cina, alla quale ha passato informazioni per quasi un decennio. A quanto riferisce l’emittente Ard, il politologo lavorava presso la Hanns Seidel Foundation di Monaco, un think tank vicino all’Unione cristiano sociale (Csu), il ramo bavarese del partito Cdu della cancelliera tedesca Angela Merkel. Avrebbe sfruttato la sua fitta rete di contatti, costruiti nel tempo grazie alla sua posizione, e godeva di un’ottima reputazione internazionale. Ma c’è dell’altro: secondo gli inquirenti infatti, ha lavorato anche per i servizi segreti tedeschi (Bundesnachrichtendienst).