Sono 45 al momento le vittime dell’incidente aereo che ha coinvolto un C-130 Hercules dell’aeronautica militare filippina nel sud del Paese. A bordo c’erano 92 persone. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’aereo non è riuscito a imboccare la pista di atterraggio della base sull’isola di Jolo ed ha cercato di riprendere quota, ma la manovra non è riuscita. I piloti sono sopravvissuti ma sono rimasti gravemente feriti, così come quattro persone a terra, hanno riferito le autorità