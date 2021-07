Sì, i vaccini possono avere effetti desiderabili: vacciniamoci!”. Recita così la campagna lanciata dal ministero della Salute francese per convincere i più incerti a vaccinarsi. Baci, abbracci, libertà di stare insieme e ballare senza paura sono le cose che più ci sono mancate (e ci mancano) da inizio pandemia, ma possiamo riassaporarle se tutti, anche i più giovani, decidiamo di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid.

Richiamando giocosamente le continue discussioni che riguardano le possibili conseguenze indesiderate dell’inoculazione, questi manifesti accattivanti hanno cominciato a tappezzare strade, bar, ristoranti e palestre, per poi essere rilanciati attraverso i social. Coppie che si baciano, folla a un concerto, vacanze in famiglia con bambini e nonni, l’esotismo di un viaggio nei mari del sud: tutto questo per invogliare chi non lo ha ancora fatto a prenotare il proprio turno all’hub più vicino, con la promessa di un’estate sicura al riparo degli attacchi del virus.