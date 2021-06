Un bambino di 10 anni è morto travolto da un getto di grano appena trebbiato, lanciato dal macchinario nel cassone del rimorchio sul quale stava giocando. E’ successo a Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo, nell’azienda agricola di proprietà della famiglia del piccolo. I familiari non erano lontani dal campo in cui è avvenuto l’incidente e hanno immediatamente allertato il 118, intervenuto con l’elisoccorso nel tentativo di salvare il bambino. Tutti gli sforzi sono stati vani e la procura di Asti ha aperto un fascicolo su quanto accaduto, disponendo l’autopsia per stabilire le cause del decesso. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri per accertare la dinamica dei fatti e i vigili del fuoco. “Non ci sono parole per descrivere questa tragedia, siamo impietriti” ha commentato il vicesindaco di Sommariva del Bosco, Marco Pedussia al quotidiano online del provincia di Cuneo, Targatocn.it.