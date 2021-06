Silvio Berlusconi, dalle pagine del Corriere della Sera, ha rilanciato l’idea di federare Lega e Forza Italia in un’unica formazione politica. “Ho trovato anche il nome”, ha detto, “si potrebbe chiamare Cdu, Centrodestra unito“. Ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7, Matteo Salvini ha affossato la proposta con poche battute: “I partiti non si fanno dalla sera alla mattina, io sono dell’idea che sia giusto collaborare sui progetti e sulle riforme”.

Video La7