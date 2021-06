“È evidente che non è e non sarà un dialogo semplice, motivo per il quale ho detto: ‘Andiamo in Parlamento’. Quello è il luogo della trasparenza totale e lì ognuno si assumerà la sua responsabilità”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo a Sky Tg24 Live In Firenze a proposito dell’iter del ddl Zan.