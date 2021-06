L’inquilino non paga l’affitto e lui gli spara. È quanto successo mercoledì 23 giugno in via Roccazzo a Palermo. Secondo quanto ricostruito, il padrone di casa ha raggiunto l’inquilino per riscuotere le mensilità arretrate e tra i due è nata una lite: l’affittuario, un 37enne, è stato quindi colpito da alcuni colpi di pistola. Il padre della vittima che assisteva alla scena è stato colto da malore. Il tutto è avvenuto in strada: i vicini di casa hanno prontamente bloccato e picchiato il proprietario di casa che aveva sparato, immobilizzandolo fino all’attivo della polizia e delle ambulanze.

Il ferito è stato portato all’ospedale Civico, mentre l’aggressore è stato portato al Policlinico. Il padre dell’inquilino, invece è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118: non appena ha visto che il figlio non era in pericolo di vita si è ripreso. Il 37enne è infatti è stato raggiunto da diversi proiettili al collo, alla mano e a una spalla ma, fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Al momento è ancora ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Civico, è vigile e cosciente. Anche il proprietario della casa è in ospedale al pronto soccorso in seguito all’aggressione subita dai vicini: aveva con se due pistole regolarmente denunciate. Sull’accaduto indaga la squadra mobile di Palermo: nelle prossime ore potrebbe scattare un provvedimento di fermo per il padrone di casa.