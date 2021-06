“Il presidente ha scelto il 21 giugno per annunciare la riapertura delle discoteche dal 9 luglio. Con accesso riservato a chi può esibire il certificato sanitario e con la possibilità di avere il 100% degli accessi per le discoteche all’aperto e il 75% al chiuso”. Così il ministro francese per la piccola e media impresa Alain Griset ha annunciato insieme alla ministra della cultura Roselyn Bachelot, la ripartenza di alcuni settori, tra cui quello delle sale da ballo e dei concerti. In entrambi i casi la mascherina non sarà “obbligatoria” ma solo “raccomandata”, come ha sottolineato Bachelot. “Nel caso in cui venga richiesta il pass sanitario, ossia per i concerti in piedi con più di mille persone, indossare la mascherina non sarà più obbligatorio, ma solo consigliato”.