“Oggi è una bellissima giornata. Facciamo le primarie in condizioni difficili, ma questo rende ancora più straordinaria la presenza di migliaia di volontari che stanno permettendo ai romani di votare. Colgo l’occasione per invitare le persone ad andare ai seggi.”. Così il candidato alle primarie ed ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, dopo aver votato alle primarie presso il seggio di Donna Olimpia a Monteverde. “Se riusciremo a superare i 43mila votanti delle ultime primarie? Lo vedremo. Per ora è bellissimo che ci siano tanti romani e romane che stanno andando a votare. Nonostante tutto, puntiamo alla più larga partecipazione possibile per ricominciare a fare politica per le strade e le piazze di Roma. Da domani lavoreremo per la città perché Roma merita di più. Siamo gli unici che fanno le primarie e siamo fieri ed orgogliosi di questo”, ha concluso.